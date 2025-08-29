El presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, Fernando Guerra Fernández, señaló ayer que el conflicto que existe entre el Ejecutivo con el Poder Judicial y la Fiscalía afecta al empresariado, pues causa inestabilidad legal en todo el país.

VER MÁS: La Libertad lidera producción pecuaria a nivel nacional

“Genera zozobra, inseguridad. [...] Al haber inestabilidad en nuestras instituciones se está hablando hasta de grupos que quieren vender [sus empresas]”, agregó.

Frente a este escenario, el representante del empresariado liberteño pidió a esos poderes del Estado superar sus inconvenientes para garantizar las inversiones en el país.

“Deben sentarse a conversar para defender los verdaderos intereses del ciudadano”, comentó Fernando Guerra.