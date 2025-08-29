El presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad fue contundente en su mensaje.
El presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad fue contundente en su mensaje.

El presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, Fernando Guerra Fernández, señaló ayer que el conflicto que existe entre el Ejecutivo con el Poder Judicial y la Fiscalía afecta al empresariado, pues causa inestabilidad legal en todo el país.

“Genera zozobra, inseguridad. [...] Al haber inestabilidad en nuestras instituciones se está hablando hasta de grupos que quieren vender [sus empresas]”, agregó.

Frente a este escenario, el representante del empresariado liberteño pidió a esos poderes del Estado superar sus inconvenientes para garantizar las inversiones en el país.

“Deben sentarse a conversar para defender los verdaderos intereses del ciudadano”, comentó Fernando Guerra.

