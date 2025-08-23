La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo dispuso iniciar investigación preliminar contra la vicegobernadora del Gobierno Regional de La Libertad, Joana Cabrera Pimentel, y el gerente general, Martín Namay Valderrama, por la presunta comisión del delito de nombramiento y designación, contratación, encargatura o aceptación ilegal del cargo.

VER MÁS: Solicitarán que César Acuña responda ante el Congreso

De acuerdo con la carpeta fiscal N° 328-2024, en la investigación también han sido comprendidos el titular de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (Grell), Martín Camacho Paz, y Erick Agreda Llaury, subgerente de Recursos Humanos del GORE, además de Flor de María Rosario Ahon Solis, servidora de la entidad del sector educación y quien es punto clave en este proceso de indagación dispuesto por el Ministerio Público.

LOS HECHOS

La denuncia la interpuso Manuel Ruiz Briones, presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Cívica de Defensa de los Intereses del Perú, pues consideró que la designación de María Rosario Ahon Solis en el cargo de confianza de subgerente de Gestión Institucional de la Grell era irregular, toda vez que dicha persona, presuntamente, no cumplía con la experiencia específica de dos años para dicho puesto. Según el denunciante, se habría infringido la Ley N° 31419 y el Manual de Organización y Funciones (MOF) de dicha entidad pública.

Pero, ¿quién designó a María Ahon en el puesto? Pues bien, entre idas y venidas, fue el gobernador de La Libertad, César Acuña Peralta, quien el 16 de enero de 2024, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 00027-2024, encargó en el cargo a dicha servidora.

Sin embargo, dos días después el mismo César Acuña, con Resolución Ejecutiva N° 000030-2024, alegando que está en sus facultades designar y cesar a funcionarios de confianza, dejó sin efecto el documento anterior.

Pero, el 23 de enero de 2024, César Acuña emite la Resolución Ejecutiva N° 000040-2024, volviendo a designar en el cargo a Flor María Rosario Ahon.

EN OTRO PUESTO

No obstante, el 2 de agosto de 2024, con Resolución Ejecutiva N° 000417-2024, la vicegobernador Joana Cabrera Pimentel designó a Flor María Rosario Ahon como subgerenta de Promoción Escolar, Cultura y Deporte de la Grell. Según el denunciante, para este cargo la servidora tampoco reuniría el perfil.

Es más, se habría modificado los perfiles del puesto basándose en una norma que está derogada y no tiene validez. Esto, según el oficio de control posterior N° 153-2024, emitido por la Contraloría General de la República.

Está comprendido en la investigación el gerente general del GORE, Martín Namay, porque dio el visto bueno a un informe de Recursos Humanos a la propuesta de designar a Flor María Rosario Ahon como subgerenta de Promoción Escolar, Cultura y Deporte de la Grell.

Correo trató de obtener la versión de la vicegobernadora Joana Cabrera, pero no respondió los mensajes ni llamadas que le hicimos. Por su parte, Martín Namay dijo que no tenía conocimiento de este tema.