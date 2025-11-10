Con la finalidad de mejorar la salud y el desarrollo integral de la comunidad educativa, la Municipalidad Provincial de Pataz, a través de la Oficina de Desarrollo Social, entregó kits y utensilios de cocina a las instituciones educativas.
En esta ocasión, los colegios de los anexos de Chilcabamba, Huanapampa, Ucchapampa, La Merced, Chongos, Jucusbamba y Santa Rosa de Huancas fueron los beneficiados.
Esta acción tiene como finalidad mejorar las condiciones del servicio alimentario escolar, contribuyendo al bienestar y una mejor atención de los niños y niñas de Pataz.
La comuna de Pataz informó que buscan impulsar acciones que promuevan mejores oportunidades para las futuras generaciones.
