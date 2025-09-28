La septuagésima tercera edición del Festival Internacional de Primavera llegará a su fin mañana con el tradicional corso por algunas de las principales calles del casco urbano de Trujillo. A diferencia de versiones anteriores, el desfile de las delegaciones participantes sufrirá un cambio en su recorrido por la avenida España debido al mal estado de las pistas.

CAMBIO

Desde hace algunos años, carros alegóricos, bastoneras, reinas y demás participantes recorrían la avenida España por el carril derecho; sin embargo, este año lo harán por la vía izquierda para evitar, además, algún incidente que ponga en peligro su integridad física y la de los asistentes.

El desfile de delegaciones empezará a las 12 p.m., según el programa oficial, en el cruce de las avenidas Salvador Lara y Vera Enríquez, a pocos metros del estadio Mansiche y el coliseo cerrado Gran Chimú. Tras desplazarse por el carril izquierdo de la avenida España, tomarán la vía derecha de la avenida Juan Pablo II hasta llegar al óvalo Papal y seguir hacia el óvalo Larco, donde culminará el evento.

El Club de Leones de Trujillo precisó que para esta 73 edición, parte de la delegación internacional está integrada por las reinas de Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá y Paraguay.

A ellas se suman 10 bastoneras provenientes de Estados Unidos y su chaperona Kathy Harris, quien no es la primera vez que está en Trujillo para participar del Festival Internacional de Primavera.

FIESTA

Ayer, la organización del tradicional evento de las flores confirmó la participación de más de 35 carros alegóricos, divididos en cinco agrupamientos. Antes de esta presentación, grupos de danzas de diferentes localidades de la región se encargarán de abrir el corso, que se calcula culminará después de las 6 o 7 p.m.

Los carros alegóricos que queden en primer, segundo y tercer lugar se llevarán el león de oro, plata y bronce, respectivamente.

El portal periodístico buenapepa.pe destacó en una reciente publicación que el Festival Internacional de Primavera, “organizado desde 1950 por el Club de Leones de Trujillo, nació como un intento de devolver alegría a la ciudad después de la posguerra”. “Inspirado en desfiles europeos, el evento fue creciendo hasta consolidarse como una de las celebraciones más importantes del norte peruano”, añadió.