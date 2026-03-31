Cinco paquetes de marihuana encontraron los agentes de la Policía Nacional en el interior de una camioneta que terminó despistándose y cayendo a un barranco en la provincia de Sánchez Carrión, en la sierra de La Libertad.

El accidente que es materia de investigación se registró el último lunes en la ruta Sarín-Huamachuco, a la altura del sector Limahuay. Al momento que llegó el personal de rescate y de la Policía para atender a la emergencia no encontraron a los ocupantes del vehículo de placa de rodaje C6M-901.

Cuando realizaron el registro hallaron la sustancia ilícita forradas en cajas de cartón. Por información preliminar, la unidad habría partido desde el distrito de Sitabamba (Santiago de Chuco). La Policía ya investiga el origen del cargamento.

El personal policial de Sarín trasladó los paquetes de marihuana hasta la comisaría de Huamachuco para continuar con las diligencias correspondientes y determinar el origen del cargamento.