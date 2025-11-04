Con el respaldo del Concejo Municipal, la Municipalidad Distrital de El Porvenir anunció la realización de la “Calzaferia 2025”, importante evento que busca promover y fortalecer la producción del calzado, símbolo de identidad y orgullo del distrito zapatero. La feria se desarrollará del 22 de noviembre al 7 de diciembre de 2025, en la avenida Pumacahua, cuadras 12 y 13, con la participación de más de un centenar de expositores.

El alcalde Juan Carranza Ventura informó que la inscripción para los emprendedores, micro y pequeños empresarios será totalmente gratuita, como parte del compromiso de la gestión municipal de apoyar al sector productivo local. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 7 de noviembre, en la Subgerencia de Actividades del Cuero, Calzado y Afines, ubicada en el cuarto piso del Palacio Municipal.

“Queremos que este año la Calzaferia sea la mejor de todas. Hemos brindado todas las facilidades para que el calzado de El Porvenir llegue a todos los rincones del país y del mundo”, destacó el alcalde Carranza Ventura.

El burgomaestre precisó que la Calzaferia 2025 será un espacio clave para dinamizar la economía local, proyectando la venta de más de medio millón de pares de calzado y la generación de ingresos superiores a los tres millones de soles.

Estos resultados, señaló, reflejan el esfuerzo conjunto de la municipalidad, los empresarios y la población por consolidar a El Porvenir como la capital del calzado peruano.