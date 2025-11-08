La Municipalidad Provincial de Virú y la Asociación para el Desarrollo Agropecuario Sostenible (ADAS) impulsan la ejecución del primer Centro de Administración de Justicia y una moderna sede para la Policía Nacional del Perú (PNP) en esta jurisdicción, bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OxI), con una inversión aproximada de 30 millones de soles, proyecto pendiente de oficializarse con la declaratoria de viabilidad por parte del Gobierno Regional de La Libertad.
- VER MÁS: La Libertad: Modernización del colegio emblemático Virú mediante Obras por Impuestos solo está a falta de financiamiento
“Tenemos un techo importante de inversiones por Obras por Impuestos, pero no hay quién lo financie, y las empresas agroindustriales agrupadas en ADAS han mostrado su disposición de hacer realidad este proyecto. Rechazarlo sería ir en contra de la seguridad ciudadana de la población de Virú”, manifestó Javier Mendoza, alcalde provincial de Virú.
Virú enfrenta una tasa de homicidios de 33.8 por cada 100 mil habitantes, según el Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana de la Región Policial La Libertad.
Frente a este escenario crítico, el proyecto plantea dotar a la provincia de Virú de infraestructura moderna que concentre sedes para los operadores de justicia y una sede para la Policía Nacional, facilitando una respuesta articulada y eficaz ante el delito.
LE PUEDE INTERESAR
- Arturo Fernández se pasea por las calles de Ayacucho
- La Libertad: APP saca de carrera electoral a Óscar Acuña
- José Murgia cuestiona nueva renuncia de César Acuña
- José León Rivera, precandidato al Senado: “César Acuña sabe que no ganará”
- Robert De La Cruz: “Tratan de usar la justicia para sacarme de carrera”
- Trujillo: Propuesta de teleférico sería “cuento chino”
- La Libertad: Partidos inscriben a sus precandidatos a senadores y diputados
- Jorge del Castillo: “Acabó la era de plata como cancha”
- La Libertad: Arturo Fernández postularía a la vicepresidencia