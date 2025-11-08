La Municipalidad Provincial de Virú y la Asociación para el Desarrollo Agropecuario Sostenible (ADAS) impulsan la ejecución del primer Centro de Administración de Justicia y una moderna sede para la Policía Nacional del Perú (PNP) en esta jurisdicción, bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OxI), con una inversión aproximada de 30 millones de soles, proyecto pendiente de oficializarse con la declaratoria de viabilidad por parte del Gobierno Regional de La Libertad.

“Tenemos un techo importante de inversiones por Obras por Impuestos, pero no hay quién lo financie, y las empresas agroindustriales agrupadas en ADAS han mostrado su disposición de hacer realidad este proyecto. Rechazarlo sería ir en contra de la seguridad ciudadana de la población de Virú”, manifestó Javier Mendoza, alcalde provincial de Virú.

Virú enfrenta una tasa de homicidios de 33.8 por cada 100 mil habitantes, según el Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana de la Región Policial La Libertad.

Frente a este escenario crítico, el proyecto plantea dotar a la provincia de Virú de infraestructura moderna que concentre sedes para los operadores de justicia y una sede para la Policía Nacional, facilitando una respuesta articulada y eficaz ante el delito.