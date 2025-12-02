Autoridades formaron un lazo rojo en Ascope.
Autoridades formaron un lazo rojo en Ascope.

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, autoridades liberteñas formaron en Ascope un lazo rojo como señal de compromiso con la prevención, el diagnóstico oportuno y la lucha contra el estigma hacia las personas que viven con VIH.

La actividad estuvo liderada por la gobernadora Joana Cabrera y contó con la presencia de la gerente regional de Salud La Libertad, Cyntia Quesquén.

“Ascope es actualmente la segunda provincia liberteña con mayor número de casos reportados de VIH/Sida, por ello es fundamental reforzar las acciones preventivas y acercar los servicios a la población”, señaló Quesquén.

Asimismo, informó que en La Libertad se brinda tratamiento gratuito a 4,170 personas diagnosticadas, garantizando su acceso continuo a la terapia antirretroviral.

