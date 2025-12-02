En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, autoridades liberteñas formaron en Ascope un lazo rojo como señal de compromiso con la prevención, el diagnóstico oportuno y la lucha contra el estigma hacia las personas que viven con VIH.

La actividad estuvo liderada por la gobernadora Joana Cabrera y contó con la presencia de la gerente regional de Salud La Libertad, Cyntia Quesquén.

“Ascope es actualmente la segunda provincia liberteña con mayor número de casos reportados de VIH/Sida, por ello es fundamental reforzar las acciones preventivas y acercar los servicios a la población”, señaló Quesquén.

Asimismo, informó que en La Libertad se brinda tratamiento gratuito a 4,170 personas diagnosticadas, garantizando su acceso continuo a la terapia antirretroviral.