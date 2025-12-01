Hoy no es una fecha que pueda pasar desapercibida. Cada primero de diciembre se celebra el Día Mundial de la lucha contra el VIH/ Sida. Es un momento importante para analizar si las estrategias y esfuerzos que se despliegan para contrarrestar el avance de este mal están dando los resultados esperados.

Desafortunadamente, para José Otiniano Ruiz, presidente de la Asociación Regional de Personas Positivas de La Libertad (ARPPOLL), aún hay mucho por mejorar, principalmente, en lo relacionado al abastecimiento de medicamentos antirretrovirales en los hospitales de EsSalud de Trujillo. El dirigente advierte que esta situación pone en riesgo la salud de, al menos, mil pacientes en esta región.

“Se nos debe abastecer con el medicamento para un periodo de tres meses y si el paciente está enfermo se le debe dar medicina para seis meses. Sin embargo, acá (en Trujillo), nos dan solo para un mes”, precisó José Otiniano.

EL PROBLEMA

Según el presidente de la ARPPOLL, el desabastecimiento de medicamentos se origina porque no se hacen los requerimientos basados en un cronograma ordenado. “Por ejemplo, ahora que acabamos de terminar noviembre, se supone que ya hicieron el requerimiento para el próximo año, a fin de tener cobertura hasta marzo. Muchas veces no sucede eso”, recalcó.

José Otiniano dijo que es el momento que las autoridades competentes y los órganos de control cumplan con su trabajo y verifiquen el buen funcionamiento de este sistema, pues la entrega de medicamentos está normado por ley, ya que de por medio está la vida de muchas personas. “Me gustaría escuchar a algún candidato a diputado o senador que se compre este pleito y anuncie proyectos para mejorar la atención a personas portadoras del VIH”, enfatizó.

CIFRAS FRÍAS

De acuerdo a la Sala de Situación Epidemiológica del VIH del Ministerio de Salud, se estima que en la región La Libertad hay 5,465 personas viviendo con VIH. Además, la provincia de Trujillo es la que presenta cada año el mayor número de casos nuevos positivos.

Hasta el 31 de octubre de 2025, la referida plataforma de salud informó que en Trujillo se habían registrado 237 nuevos casos de VIH y 40 de Sida (etapa más avanzada de la enfermedad).

Le sigue la provincia de Virú, donde se han reportado 14 nuevos casos de VIH y dos de Sida.

En Ascope, el reporte indica que hay 13 casos de VIH y cuatro de Sida, mientras que en Chepén hay siete de VIH y uno de Sida, y en Otuzco tres de VIH.

En la provincia de Pacasmayo se han reportado 13 casos nuevos de VIH y en Pataz uno. Asimismo, en Sánchez Carrión hay ocho casos de VIH y uno de Sida.

En provincias del ande liberteño como Bolívar, Gran Chimú, Julcán y Santiago de Chuco no se han reportado casos este año.

Julio Torres Vigo, subgerente de Salud de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), dijo que la mayoría de casos nuevos de VIH lo presentan jóvenes varones entre 25 y 29 años. “La manera más recurrente de la transmisión de esta enfermedad es mediante las relaciones sexuales”, acotó.