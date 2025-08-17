Con el objetivo de fortalecer las capacidades productivas y brindar herramientas para el emprendimiento, la Municipalidad Distrital de Chao, en coordinación con el Gobierno Regional de La Libertad, desarrolló un taller de bisutería en el sector de Tanguche.

En este tallar participaron las Organizaciones Sociales de Base (OSB) y Clubes de Madres de la zona.

Durante la capacitación, las participantes aprendieron técnicas para la elaboración de accesorios artesanales, fomentando la creatividad y la posibilidad de generar ingresos a través de pequeños negocios propios.

Con estas acciones, la comuna de Chao reafirma su compromiso de seguir promoviendo capacitaciones y proyectos que impulsen el bienestar y la autosostenibilidad de sus comunidades.