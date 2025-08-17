La Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la Dirección de Medio Ambiente, ejecutó el operativo “Cruz de Motupe 2025” en el Parque Industrial Minero La Esperanza y en el Asentamiento Humano Sol Naciente, en la provincia de Trujillo. Durante la redada se incautaron bienes empleados para la minería ilegal valorizados en 49.5 millones de soles.

Así fue

La intervención se llevó a cabo en las plantas de beneficio de dos empresas, las cuales no acreditaron la legalidad de sus actividades durante el proceso de molienda de mineral metálico. Como resultado, se incautaron dos inmuebles, más de 9,500 toneladas de mineral metálico, 21 maquinarias para minería (18 nuevas y 3 usadas), cuatro chancadoras y una tolva metálica.

En la operación fueron detenidas 10 personas por presunto delito ambiental en la modalidad de minería ilegal. Ellos fueron trasladados a una dependencia policial para luego ser puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones de ley.

Apoyo

El operativo contó con el respaldo de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales y la participación de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y la Defensoría del Pueblo.

“Con este despliegue el Gobierno reafirma su compromiso de luchar frontalmente contra la minería ilegal, actividad que depreda el medio ambiente, pone en riesgo la seguridad de las comunidades y alimenta economías ilícitas, mediante acciones firmes y coordinadas entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y los sectores competentes”, indicó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a través de una nota de prensa.