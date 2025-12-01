El ministro de Cultura, Alfredo Luna Briceño, anunció la convocatoria a una mesa de trabajo interinstitucional, que se instalará el próximo 15 de diciembre, para articular soluciones duraderas, transparentes y sostenibles que garanticen la preservación de Chan Chan y mejoren las condiciones urbanas de su entorno.
El Ministerio del Ambiente, además, encabezó una primera intervención de limpieza en la Vía de Evitamiento. Para las próximas semanas, se proyecta el retiro de más de 2500 metros cúbicos adicionales de desmonte y residuos sólidos, que serán trasladados a lugares de disposición apropiados.
Estas acciones fueron impulsadas por la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad y la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente, que, siguiendo las directrices del Mincul y en el marco de las celebraciones por los 39 años de la Declaratoria de Patrimonio Mundial de Chan Chan, aceleraron las coordinaciones y movilizaron esfuerzos multisectoriales para atender esta emergencia urbana y patrimonial.
Asimismo, se contó con el apoyo de la Policía Nacional del Perú para prevenir nuevas afectaciones derivadas de la disposición inadecuada de residuos y del accionar de transportistas y otros actores que operan en la zona intangible. Se evalúa, además, la incorporación de tecnologías de monitoreo y control que fortalezcan la sostenibilidad de la intervención.
