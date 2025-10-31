Sedalib inició la reforestación de la cuenca Chuite —afluente clave del río Moche— mediante la siembra de quinuales (especie nativa) y la entrega de 25 toneladas de Guano de Isla, además de semillas de cebada y habas a familias del caserío de Chuite, centro poblado de San Ignacio, distrito de Sinsicap.

La intervención se enmarca en el programa de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE), orientado a proteger las fuentes de agua que abastecen a las ciudades de la región, asegurando su calidad y disponibilidad a largo plazo.

“Este hito marca el inicio de una restauración ecológica sostenida en cabeceras de cuenca. Con la siembra de quinuales y la entrega de insumos, fortalecemos los servicios ecosistémicos que garantizan agua para hoy y para las futuras generaciones”, señaló Fernando Alfaro Jiménez, gerente de Operaciones de Sedalib.

Con estas acciones, Sedalib y la comunidad de Chuite consolidan un modelo de gestión hídrica responsable, fortaleciendo la resiliencia de la cuenca del río Moche frente al cambio climático y promoviendo el desarrollo sostenible en zonas de cabecera.