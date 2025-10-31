La Policía intervino en el distrito de Trujillo a un hombre y se le incautó 292 piezas de repuestos de maquinaria pesada y que la gran mayoría pertenecería a la empresa Agroindustrial Casa Grande S.A.A., que habían sido reportados como robados. Todo ascendería a aproximadamente 30 mil dólares.

Se trata de Estuardo Zelada Cáceda (59), que según el personal del Departamento de Investigación Criminal (Depincri), al mencionado se le detuvo la tarde del jueves por la avenida Túpac Amaru. Al momento del registro vehicular se encontraron ocho piezas con logotipos y códigos de la mencionada empresa.

Asimismo, el detenido habría manifestado que en su vivienda, situada en el distrito de La Esperanza, poseía más repuestos. Aquí se incautaron nuevas especies.

Video: PNP

Al detenido que estaría inmerso en el presunto delito contra el patrimonio-receptación agravada, se le puso a disposición de la Sección de Robos de la Policía y se comunicó el caso a un representante del Ministerio Público para continuar con las diligencias.

“Esta persona al momento de la detención, en su inmueble, se han encontrado autopartes relacionados a maquinaria pesada y agrícola. La gran mayoría de ellos tiene inventario que corresponde a esta empresa (Casa Grande) del año 2022 hacia adelante. Está valorizado en aproximadamente 30 mil dólares”, indicó el coronel PNP Johnny Huamán Mariano, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo.