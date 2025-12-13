La gobernadora de la región La Libertad, Joana Cabrera Pimentel, dijo ayer que su decisión de retirar al director de Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN) – Norte, Hugo Valencia Mariñas, se sustentó en un informe técnico elaborado por profesionales de la Gerencia Regional de Salud (Geresa).

Aseguró que es solo cuestión de días para que se conozca al nuevo director. “Creo que es bueno refrescar la administración en el IREN para mejorar la gestión. Acá estamos haciendo inversiones gigantes y los resultados tienen que ser más óptimos”, enfatizó.

En ese sentido, recalcó que su decisión de remover del cargo a Hugo Valencia fue con “responsabilidad” y “objetividad”, pues se puso en el centro al paciente.

“Ya la próxima semana todos podrán conocer el nombre del nuevo director. Quiero decirles que se están evaluando perfiles y tengo conversaciones con el cuerpo médico del IREN-Norte y los sindicatos, porque tenemos que estar unidos”, acotó.

El último jueves en horas de la tarde, trabajadores, médicos y enfermeros del IREN-Norte protestaron frente a la Casa de Gobierno Regional de La Libertad para exigir mejoras en la institución.