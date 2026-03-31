José León, candidato al Senado con el número 1 por Avanza País, exhortó a los candidatos presidenciales a firmar alianzas de acuerdo a sus posturas políticas, con la finalidad de reducir el número de postulantes este 12 de abril.
“Estamos a tiempo de hacer una reflexión en todos los partidos políticos y que los 36 candidatos a la presidencia hagan una alianza por bloques”, indicó.
Agregó que todos los partidos de derecha deberían juntarse y designar a un representante. Lo mismo debería ocurrir con las agrupaciones de izquierda, centro, los reformistas y quienes siguen el modelo europeo. “Esto los hará más fuertes”, agregó.
Asimismo, precisó que la mitad de peruanos desconoce cómo será la cédula que se empleará y persiste el desconocimiento de las diferencias de las cámaras en el Congreso bicameral.
LE PUEDE INTERESAR
- Aldo Carlos no explica cómo financiará candidatura al Gobierno Regional La Libertad
- La Libertad: Esta gestión no acabará hospitales ofrecidos por César Acuña
- La Libertad: Jurado Nacional de Elecciones deja fuera de carrera electoral a 10 candidatos
- La Libertad: Magaly Ruiz, Roberto Kamiche y Diego Bazán vulneraron norma electoral
- El JEE de Trujillo investiga a gobernadora y a cinco alcaldes
- Gerente general de la comuna de Trujillo en la mira por firmar como alcalde encargado
- La Libertad: Denuncian que locadores contratados en Chavimochic apoyan campaña de APP
- La Libertad: Dos alcaldes habrían vulnerado principio de neutralidad