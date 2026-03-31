Este último tramo de la campaña electoral en la región La Libertad se ha visto manchada por un hecho singular que linda con lo delictivo y ha originado el pronunciamiento del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Además, la Policía Nacional del Perú (PNP) ha iniciado una exhaustiva investigación.

Ocurre que Rachell Coronado Arce, candidata a diputada por el partido Avanza País en La Libertad, dijo que se vio obligada a realizar una denuncia ante la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia de la Policía para que identifiquen y ubiquen a las personas que, a través de redes sociales, está tratando de mancillar su honor.

“Yo he podido observar que los ataques provienen de otros partidos que también tienen candidatos a diputados. Es una campaña con bot que han creado para que inunden mis redes sociales con mensajes ofensivos, Se dirigen a mi aspecto físico, a mi apariencia y también a tildarme de ‘calabaza’, y hasta sostienen que voy a llegar al Congreso para hacer otras cosas”, manifestó Rachell Coronado.

GRAVE

La candidata explicó que las personas que dirigen este ataque han tomado fotos y videos de sus redes sociales y, con el uso de la Inteligencia Artificial (IA), le están dando otra connotación que daña su honor. “Yo soy creadora de contenidos, eso no lo niego. No he borrado nada de lo que he subido a mis redes. Allí están mis videos con ropa de baño en la playa; pero están creando otro tipo de contenido, llevándolo por otro lado. Yo estoy viendo que la Policía investigue para ver quién está detrás de esto”, enfatizó.

La candidata indicó que debido a que no tiene antecedentes penales ni denuncias por corrupción han optado por atacarla de esa manera. “Tratan de denigrarme y minimizarme. Yo soy abogada de profesión, pero tratan de minimizar todo lo que yo he podido lograr y hacen comentarios mal intencionados”, agregó.

DEBATE

Mencionó que la quieren tildar de ser una persona que no está preparada académicamente ni políticamente, pero resaltó que es una de las pocas candidatas que ha participado en dos debates de propuestas: una que organizó el JNE y otra que convocó el Colegio de Abogados de La Libertad.

“Pero eso nadie lo menciona y solo buscan atacar a una candidata nueva que nunca antes ha participado en política”, añadió.

PRONUNCIAMIENTO

Cabe mencionar que el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral (JNE) emitió el pasado 25 de marzo un pronunciamiento mediante el cual rechazó el “acoso político” contra la candidata Rachell Coronado Arce.

“Vistos los hechos se verifican prácticas sexistas denigrantes sustentadas en el cuestionamiento de la corporalidad, vida personal y sexualidad de la postulante. Estas prácticas refuerzan los estereotipos de género nocivos y, a su vez, obstaculizan la participación política de las mujeres en igualdad de condiciones”, se lee en el pronunciamiento del órgano electoral.

En ese sentido, el JNE exhortó a la población a colaborar con la construcción de un espacio político seguro, respetuoso y libre de violencia que permita a las mujeres ejercer su ciudadanía.