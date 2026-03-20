El candidato presidencial de Avanza País, José Williams, estuvo de visita por Trujillo y dijo que en un posible gobierno suyo acabaría con la organización criminal “Los Pulpos” y otros grupos delincuenciales que están causando zozobra en el país y en especial a la región La Libertad.

Señaló que su estrategia para enfrentar la inseguridad ciudadana se basa en cuatro ejes fundamentales: primero, reforzar la Policía Nacional del Perú (PNP) y a las Fuerzas Armadas.

También se formalizará la minería y se controlará fronteras y la migración. Además, se ejecutará una reforma en los penales del país.

DETALLES

“En la primera medida tenemos que salir de frente y rápido, desde el 29 de julio, con Inteligencia de la Policía, unidad de investigación criminal, operaciones especiales y toda la logística que se necesite para caerles a los delincuentes”, manifestó.

Comentó que no es necesario fusionar a la Policía con el Ejército del Perú para esta tarea, sino coordinar acciones, pues las Fuerzas Armadas también tienen equipos, tecnología y agentes preparados.

CÁRCELES

El candidato José Williams mencionó con relación a los penales que será el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) el que mantenga el control interno de las cárceles, pero antes esta entidad será sometida a una “reingeniería”.

“Habrá un plan de carrera, una escuela de formación, líderes intermedios y un jefe que conozca bien este trabajo y en la transformación que haga termine por retirar a los que no deben estar e impidan que desde el interior se agencien de celulares, dinero y droga”, enfatizó.

POCO EFECTIVO

José Williams también cuestionó la decisión de mantener el estado de emergencia por inseguridad ciudadana en varias provincias del país, pues estas medidas de excepción ya han perdido efectividad, debido a que se aplican sin planes, estrategias y objetivos claros.

Aseguró que en un gobierno suyo estos mecanismos deben ejecutarse con operativos estratégicos, cercos territoriales y acciones coordinadas entre la Policía, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público.

Destacó que La Libertad tiene un gran potencial para la inversión, especialmente en agroexportación, agroindustria y turismo.

No obstante, indicó que este desarrollo se ve frenado por la inseguridad y la falta de infraestructura adecuada, como carreteras en mal estado que limitan el acceso a importantes atractivos turísticos.