Sigue en carrera. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundada la apelación contra la improcedencia de la inscripción de su candidatura al Senado del exalcalde de Trujillo y exgobernador de La Libertad José Murgia Zannier.

Fue el Jurado Electoral Especial (JEE) Trujillo el que resolvió con Resolución N°01086-2025 declarar improcedente el trámite de inscripción del candidato José Murgia al Senado por el Partido Aprista Peruano (PAP), pues presuntamente no cumplía con el requisito de ser peruano de nacimiento.

LE DAN LA RAZÓN

En audiencia pública, el máximo ente electoral calificó la decisión inicial del JEE-Trujillo como “apresurada” y corrigió el fallo que había dejado fuera de carrera al exalcalde de Trujillo.

José Murgia siempre se mostró confiado en que pasaría este escollo que se le presentó en el camino que ha iniciado para llegar al Senado, pues tenía las evidencias con qué demostrar que sí es peruano.

En efecto, José Murgia figura en el Registro de Peruanos Nacidos en el Extranjero. “Yo no tengo por qué mentir en el formato de hoja de vida del JNE, que te pide que coloques tu lugar de nacimiento y puse Cochabamba, Bolivia; sin embargo, tengo un Documento Nacional de Identidad (DNI) y para obtener eso acredité ser peruano”, explicó el candidato.

REGALO

Ayer José Murgia estuvo de cumpleaños y dijo que esta decisión del JNE le cayó como un verdadero “regalo”.

“Yo lo considero así (un regalo), pues al principio parecía que había una mano negra detrás de esto, pero se ha impuesto la ley. Bueno, esto me ha caído de perlas, porque sucede el día de mi cumpleaños”, manifestó el aprista.

De la misma manera, agradeció el respaldo que está recibiendo de la ciudadanía y resaltó el trabajo de los periodistas que tomaron con mucha atención su caso, evitando, según él, que se cometa una “injusticia”.

“Todos encontraron la decisión de impedir mi inscripción como candidato al Senado como no ajustada a la ley. En el fondo era algo que legalmente no se debe hacer. Ya salimos de esto y seguiremos en la campaña”, agregó.

MISA

José Murgia inició la celebración de su cumpleaños con una misa en la iglesia Santo Domingo, en Trujillo.