La presencia de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en el distrito de Huanchaco, el último jueves, para oficializar su precandidatura a la presidencia de la República en las Elecciones Generales 2026, ha permitido conocer que algunos políticos locales se han afiliado al partido naranja y aspiran a convertirse en las próximas autoridades en la región La Libertad.

Uno de ellos es José Ruiz Vega, quien ayer confirmó a Correo que ya está afiliado a Fuerza Popular y no descarta tentar la posibilidad de postular a la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT).

Recordó que en el año 2022, por discrepancias con los líderes de Alianza para el Progreso (APP), optó por renunciar a ese partido y ahora asegura que, en primera instancia, quiere volcar su experiencia como alcalde de Huanchaco y de Trujillo en fortalecer el partido de Keiko Fujimori y tentar la posibilidad de postular a la comuna de Trujillo.

En ese sentido, dijo que en la actualidad están abocados en apoyar en todo lo que se pueda a la candidatura a la presidencia de la República de su lideresa Keiko Fujimori.

“Ya luego veremos las elecciones municipales y regionales, eso está para el otro año. No descartamos postular a Trujillo o la Región. Vamos a coordinar internamente y someternos a las elecciones primarias”, agregó José Ruiz.

LA TIENE CLARA

En tanto, el excongresista Mariano Yupanqui Miñano contó que renunció a Somos Perú y decidió aceptar la invitación de Fuerza Popular para volver a la administración pública. Dijo que está trabajando para convertirse en el candidato de Fuerza Popular al Gobierno Regional de La Libertad; sin embargo, eso todavía no está definido.

“Estamos inmersos en una campaña electoral para elegir al presidente del país, pero nos mantenemos atentos a lo que será la segunda etapa para el Gobierno Regional de La Libertad y los gobiernos locales. Estoy afiliado al partido Fuerza Popular hace ocho meses y creo que he desarrollado una trayectoria en política y me han propuesto ser candidato, pero como repito, primero es la elección del presidente y ya luego se verá lo nuestro. Así lo estamos enfocando”, expresó.

Tanto José Ruiz como Mariano Yupanqui coincidieron en señalar que lo primero que harían de ser elegidos en un cargo de elección es trabajar para frenar la ola criminal que golpea a la región.