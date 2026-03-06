La escandalosa liberación de Armando Barros Cruz (27), alias “Cocinero”, presunto brazo armado de la organización criminal “Los Pulpos”, a quien la Policía vincula con cinco secuestros y hasta en homicidios, sigue generando reacciones en las autoridades locales.

Ayer, María Olórtegui Risco, jefa de la Defensoría del Pueblo en la región La Libertad, informó que su despacho solicitará información al Poder Judicial para que informe qué motivó a que tomen la decisión de dejar ir a Armando Barros, cuando, presuntamente, había evidencias que lo incriminaban.

“Ya hemos tomado conocimiento del caso y vamos a solicitar información al Poder Judicial para conocer los fundamentos de la liberación y una vez con ello evaluar la recomendación”, indicó María Olórtegui.

DESCONFIANZA

En tanto, el vicegobernador de La Libertad, Ever Cadenillas, dijo que esta liberación de “Cocinero” genera “desconfianza” y “quiebra la moral” de los “buenos policías” y “buenos fiscales”, pues ven que el arriesgado y exitoso operativo que ejecutaron para capturar al “ranqueado” delincuente se fue al agua.

“Si se quiere frenar a la delincuencia, debe haber sanciones drásticas, caso contrario estamos camino a una sociedad anárquica con ciudades dominadas por bandas como ocurre en Haití o Ecuador”, manifestó.

El vicegobernador indicó que los operadores de justicia no deben dar tolerancia a la delincuencia. “De lo contrario no nos quedará otro camino a los ciudadanos que empezar a comprar armas para defendernos nosotros mismos. Solo espero que Dios nos ampare”, enfatizó.

Por su parte, el gerente de Defensa Nacional del Gobierno Regional de La Libertad, coronel PNP (r) Edwin Dávila Paredes, pidió al Poder Judicial convocar a conferencia de prensa y explicar a la ciudadanía por qué liberaron a “Cocinero”. “El pueblo merece saber”, agregó.