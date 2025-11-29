El secretario regional del Partido Aprista Peruano (PAP) en La Libertad, Julio César Morán Otiniano, descartó que existan indicios de irregularidades o falta de transparencia en el proceso de elecciones internas que se celebrará mañana en todo el país, tal como lo dejó entrever el precandidato a la presidencia de la República Jorge Morales Loyola.

El dirigente señaló que por primera vez en la historia del país este proceso electoral interno en los partidos políticos será conducido y supervisado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), lo que garantiza la transparencia del proceso en todas sus etapas.

“Antes las elecciones internas se realizaban en los locales del partido y había discrepancias y hasta actos que eran discordantes con la democracia. Había los denominados anforazos y ahora, gracias a las nuevas normas, no es así, porque cada mesa de sufragio estará conducida por un funcionario de la Onpe”, indicó.

SIN RESPALDO

En este punto es importante recordar que Jorge Morales Loyola aseguró, en una conferencia de prensa, que existen cuatro precandidatos a la presidencia de la República por el PAP, Jorge del Castillo, Hernán Garrido Lecca, Enrique Valderrama y Javier Velásquez Quesquén, que tendrían vínculos con el fujimontesinismo y que intentarían “tergiversar” el proceso de las elecciones primarias colocando a miembros de mesa y personeros afines a ellos.

“Esos precandidatos representan la ultra derecha dentro del partido y son conscientes de su posible derrota en las urnas, pues cuando bajan a las bases no encuentran ese sentimiento de la gente ni el respaldo para que voten por su candidatura. Si ganan, sería sospechoso”, agregó.

Sin embargo, Julio César Morán señaló que en su calidad de dirigente regional del partido aprista está impedido de referirse a cualquier precandidato, por lo tanto no puede responder directamente a Jorge Morales.