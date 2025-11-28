El precandidato a la presidencia de la República por el Partido Aprista Peruano (PAP) Jorge Morales Loyola deslizó ayer, durante una conferencia de prensa, la versión de una presunta falta de transparencia en el proceso de elecciones internas que se celebrará este domingo a nivel nacional.

Señaló que hay cuatro precandidatos a la presidencia del país que, presuntamente, tienen vínculos con el fujimontesinismo, los mismos que estarían pretendiendo “tergiversar” el proceso de las elecciones primarias colocando a miembros de mesa y personeros afines a ellos.

Ante esta situación, pidió a los militantes analizar bien a quién respaldarán con su voto, pues elegir de forma correcta significa aprovechar la única oportunidad de “limpiar” el partido.

“Quiero manifestar sin pelos en la lengua para que escuche el pueblo aprista y del Perú, existen dentro del partido 14 fórmulas presidenciales, de las cuales cuatro vienen del fujomontesinismo y no es de ahora, sino de hace muchos años con este contubernio que se ha hecho. Son el furgón de cola del fujimorismo”, manifestó.

SU LISTA

Jorge Morales indicó, sin mostrar pruebas, que los precandidatos que tienen vínculos con el fujimorismo son Jorge del Castillo, Hernán Garrido Lecca, Enrique Valderrama y Javier Velásquez Quesquén.

“Ellos representan la ultra derecha dentro del partido y son conscientes de su posible derrota en las urnas, pues cuando bajan a las bases no encuentran ese sentimiento de la gente ni el respaldo para que voten por su candidatura. Por eso están tratando de presionar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) para cambiar a los miembros de mesa y poner a gente cercana a ellos”, recalcó.

Morales dijo que es imposible ser “fraterno” con esos precandidatos, ya que serían parte de una “banda enquistada en el partido del pueblo”.