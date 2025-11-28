Tuvo que pasar casi un año para que la hoy gobernadora de la región La Libertad, Joana Cabrera Pimentel, empiece a corregir decisiones, presuntamente, erradas y que lindan con lo irregular, que se tomaron durante la gestión del extitular de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (Grell), Martín Camacho Paz.

En efecto, el 21 de noviembre de este año, la gobernadora firmó la Resolución Ejecutiva Regional N°000675-2025-GRLL-GOB, mediante la cual declaró la nulidad de oficio de la Resolución Gerencial Regional N°003136-2024, que resolvió realizar cambios y modificar el manual de perfiles de puestos individuales en la Grell, supuestamente para favorecer a personas allegadas al otrora gerente Martín Camacho.

ENMIENDA LA PLANA

Entre los considerandos que respaldan la decisión de Joana Cabrera se colige que la Resolución Gerencial Regional N° 003136-2024, firmada por Martín Camacho, fue emitida con “graves e insubsanables vicios” que acarrean su nulidad de pleno derecho al haberse sustentado en la Directiva N° 004-2017-SERVIR/GDSRH, aprobada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 312-2017-SERVIR/PE, y la “Guía Metodológica para la elaboración de Manual de Perfil de Puestos -MPP”, normas que están derogadas y no tienen validez jurídica desde el 2017.

Además, se señala que la Resolución Gerencial Regional N° 003136-2024 implica la modificación del Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Grell, lo que es completamente irregular, toda vez que dicho documento de gestión fue aprobado con la Resolución Ejecutiva N° 1772-2017, que es de mayor jerarquía, lo que configura una grave transgresión a las normas.

En ese sentido, Joana Cabrera dispuso también que se inicie el proceso de deslinde de responsabilidades contra los servidores que intervinieron en la aprobación y/o emisión de la Resolución Gerencial Regional N° 003136-2024. Indicó también que se remitan copias a la Secretaría Técnica Disciplinaria del Gobierno Regional de La Libertad.

En la gestión de Martín Camacho se cambiaron los perfiles de los siguientes puestos: director (a) de la Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Administración, Subgerencia de Gestión Institucional y Subgerencia de Promoción Escolar, Cultura y Deporte.

EVALUACIÓN

Correo se contactó con el actual gerente de la Grell, Rufino Rodríguez Román, y sobre este punto dijo que se ha dispuesto que la gerencia de Recursos Humanos evalúe nuevamente los perfiles de los funcionarios en cuestión con las normas vigentes.

“Esta evaluación se hará con la ‘ley de idoneidad’ (Ley N° 31419) porque el Manual de Organización y Funciones también fue derogado. Yo, personalmente, diría que los funcionarios, con los currículos que tienen, superan ampliamente lo que exige la ley y mantendrían sus posiciones. Sin embargo, acá hay un tema de percepción y de interpretación de los informes que se han generado. En ese sentido, si hay alguien que no cumple los requisitos no podría permanecer en el cargo”, advirtió.