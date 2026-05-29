Con el objetivo de promover una gestación y parto seguros, la Red Asistencial La Libertad de EsSalud dio inicio a la “Semana de la Maternidad Saludable, Segura y Voluntaria” en las instalaciones del Hospital I Moche. La actividad, organizada por el servicio de Atención Primaria de la RALL, buscó sensibilizar tanto a las gestantes como a la comunidad sobre la importancia de un control prenatal responsable.

La jornada estuvo marcada por diversas dinámicas orientadas a la educación y el bienestar. Las madres participantes disfrutaron de charlas educativas clave sobre nutrición, enfermería y psicoprofilaxis obstétrica.

Además, el evento contó con momentos de esparcimiento, destacando el concurso de “barriguitas pintadas” y una presentación de baile que inauguró las celebraciones, promoviendo un ambiente festivo y de apoyo emocional.

Al respecto, la obstetra Irina Juárez, responsable de Salud Reproductiva de la red, enfatizó la importancia del compromiso de las gestantes con su salud.

“Nuestro objetivo es que cada una de nuestras gestantes debe realizarse sus controles desde el primer momento que se dan cuenta que ya no tienen su regla, es decir, tener un acercamiento a la institución de salud desde el primer trimestre del embarazo [...] El embarazo debe de cursar los nueve meses, pero a través de él debe de hacerse una serie de exámenes y pasar por un equipo multidisciplinario, quien va a garantizar que nuestra gestante llegue en las óptimas condiciones para su parto”, remarcó.