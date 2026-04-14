El alcalde de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, podría ser la primera baja de Alianza para el Progreso (APP) tras los malos resultados obtenidos por esta agrupación política durante las elecciones generales del 12 de abril. Según el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), este partido habría perdido su inscripción por no pasar la valla electoral.

LO PIENSA

Reyna Rodríguez, catalogado por César Acuña como el “Gallo” de APP para la Alcaldía de Trujillo, dijo que analiza la continuidad de su precandidatura al sillón edil.

“Habrá que analizar (la renuncia). Recordarán que yo en particular ingresé por un partido político distinto (Somos Perú) en mi calidad de regidor y luego, por la vacancia (a Arturo Fernández) declarada por el Jurado, asumo la alcaldía y luego me inscribo en un partido político el cual a la fecha ha perdido la inscripción (APP). Lo que corresponde ahora es analizar con tranquilidad, ver qué corresponde”, aseguró.

El burgomaestre de Trujillo también reconoció que el poco apoyo que obtuvo César Acuña durante estas elecciones ocurrió por los cuestionamientos a la gestión regional apepista que no habrían sido aclarados.

“Obras paralizadas, denuncias de corrupción, falta de esclarecimiento o falta de decir: voy a separar la paja del trigo, no todos son malos, pero un grupo de malos está dando esa imagen. Uno tiene que ser cuidadoso y decir hasta aquí nada más, sigue tu camino, de repente te va mejor en la actividad privada pero aquí, en la actividad pública, uno tiene que dar siempre signos de transparencia y eficiencia en sus actos”, aseveró.

CUESTIONAMIENTOS

Mario Reyna también se pronunció por el incidente que vivió cuando fue a votar el domingo al colegio San José, en el distrito de Víctor Larco. Ahí un ciudadano lo increpó por el mal estado de las pistas.

“Es cierto que hay todavía mucho por hacer, pero tienen que entender que, como entidad municipal, nuestra capacidad de inversión está dada por lo que ellos (contribuyentes) pagan. Para hacer pistas no he recibido ni un solo sol del Ministerio de Transportes y todas las pistas y veredas que están viendo es por gestión propia, por ciudadanos que pagan sus impuestos, o porque he hecho convenios con el Gobierno Regional. Si hay incomodidad, entiendan que es parte del proceso constructivo, poco a poco iremos sacando los principales proyectos”, afirmó.