Tras la contundente derrota que sufrió en las urnas Alianza para el Progreso (APP) en las elecciones del 12 de abril, Mario Reyna Rodríguez, alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), dijo ayer que espera un pronunciamiento claro de los máximos directivos del partido para que pueda decidir si mantiene o no su precandidatura a la comuna local.

Mencionó que no ha participado en ninguna reunión partidaria de APP tras los comicios, pues, desde su punto de vista, lo que suceda de ahora en adelante con la organización política lo deben resolver “las cabezas máximas” de APP.

“Yo solo soy un militante que en nada contribuiría, es un tema nacional. Lo que he dicho es que voy a analizar (la precandidatura), pero ese análisis vendrá después de conocer el pronunciamiento de las autoridades del partido”, recalcó.

Aunque no mencionó nombres, volvió a indicar que se necesita hacer cambios en la directiva de APP. “Siempre lo he manifestado y he sido drástico en eso. No se puede manchar a todos, pero hay que hacer cambios. Con respecto a mi precandidatura, tiene que haber antes un pronunciamiento serio. Si no lo hay, entonces ahí nomás queda”, advirtió.

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