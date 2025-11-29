El extitular de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (Grell) Martín Camacho Paz sostuvo ayer que tiene la percepción de que hay “mucho temor” para tomar decisiones en la nueva gestión del Gobierno Regional de La Libertad, representada por la gobernadora Joana Cabrera Pimentel, quien desde el 13 de octubre reemplaza en el cargo a César Acuña Peralta.

El exfuncionario dijo también que ante esta situación la “gestión se va a retrasar”, toda vez que en la administración pública es determinante tomar decisiones. “Si tenemos miedo de que nos denuncien, pues nos vamos a retrasar”, recalcó.

REACCIÓN

Martín Camacho se expresó de esa manera después de enterarse de que la gobernadora Joana Cabrera firmó la Resolución Ejecutiva Regional N°000675-2025-GRLL-GOB, mediante la cual declaró la nulidad de oficio de la Resolución Gerencial Regional N°003136-2024, que resolvió realizar cambios y modificar el manual de perfiles de puestos individuales en la Grell.

El exfuncionario comentó que no entiende por qué se toman ese tipo de decisiones, pues no se ha cometido ninguna irregularidad en modificar los perfiles de puestos, ya que ahora los requerimientos en preparación académica y experiencia que se solicitan para ocupar un cargo en la Grell son más altos.

“Ahora bien, anulan la Resolución Gerencial Regional N°003136-2024, con el considerando que se sustentó en la Directiva N° 004-2017-SERVIR/GDSRH, aprobada por la Resolución Presidencial Ejecutiva N° 312-2017-SERVIR/PE, que no estaba, supuestamente en vigencia; pero yo puedo demostrar que esa normativa no fue derogada. Es decir, nunca se dejó sin efecto. Eso yo lo he verificado y lo he constatado vía notarial”, alegó Martín Camacho.

DECIDA

El exfuncionario indicó que es potestad de la gobernadora Joana Cabrera retirar la confianza de los funcionarios que supuestamente están ocupando los cargos de manera irregular en la Grell.

“Es más, si no me equivoco también se modificaron perfiles individuales de puestos en otras gerencias regionales y también tendrían que anularse dichas resoluciones”, acotó.

Martín Camacho recordó que por este asunto de la modificación de perfiles de puestos individuales fue denunciado penalmente, pero asegura que saldrá bien librado del proceso porque ha demostrado pruebas al fiscal que no incurrió en ninguna falta.