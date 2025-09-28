En el marco del Día del Turismo, que se celebra los 27 de setiembre de cada año, la Subgerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Alto Trujillo y la Institución Educativa Ramón Castilla Marquesado de esa misma jurisdicción, realizaron una tarde de cultura y entretenimiento en el nuevo Mirador Turístico del emblemático Cerro Bolongo.

El administrador de la Municipalidad de Alto Trujillo, Joseph Cubas Tejada, informó que fueron más de 120 estudiantes del nivel primario del mencionado plantel, quienes junto a sus docentes y padres de familia realizaron un concurso de coloridas cometas y además deleitaron a los asistentes con una tarde criolla a cargo de los alumnos del taller de música.

“El objetivo es brindar entretenimiento al público e impulsar a este APU como uno de los principales recursos turísticos de la provincia de Trujillo y la región La Libertad”, acotó Cubas Tejada.