Con la finalidad de que los escolares aprendan las normas y señales de tránsito desde temprana edad, la Subgerencia de Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), viene brindando show de títeres itinerantes denominado “De Colores es la Vida con Seguridad Vial”.

Los funcionarios municipales, durante el 2025, ya han capacitado a más de 9 mil niños de 80 instituciones educativas de nivel inicial y primaria de la provincia de Trujillo, con la finalidad de difundir esta estrategia municipal que busca en un futuro, que los infantes se conviertan en un futuro en personas de bien y sean buenos choferes y peatones que respeten las normas y señales de tránsito.

“De Colores es la Vida con Seguridad Vial” capacitó a los niños de la Institución Educativa Inicial Privada “Saberes”, ubicado en la avenida Húsares de Junín.

Durante el show de muñecos se cuentan diversas historias que se combinan con juegos interactivos que buscan que los niños interioricen las causas que pueden provocar un accidente de tránsito y que recomendaciones seguir para evitarlo.