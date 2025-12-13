La Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) informó que 95,469 electores de la región La Libertad ya eligieron sus tres opciones de local de votación para las Elecciones Generales de 2026. Esta nueva estrategia busca darle facilidad a los ciudadanos y agilizar el proceso.

El jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Trujillo, Yury Ponte Córdova, exhortó a la población a no esperar el último momento y culminar su registro antes del 14 de diciembre.

“Queremos que todos los ciudadanos voten lo más cerca posible a su domicilio. Elegir el local de votación no solo facilita el traslado del elector el día de los comicios, sino que también contribuye a una mejor organización de mesas en todo el país. De no hacerlo, la Onpe le asignará uno de acuerdo con la disponibilidad”, afirmó.

DETALLES

El registro en la plataforma Elige Tu Local de Votación (ETLV) permite seleccionar tres opciones de locales dentro del distrito registrado en el Documento Nacional de Identidad (DNI) hasta el cierre del padrón electoral (14 de octubre de 2025). El proceso toma solo unos minutos, está disponible las 24 horas y puede realizarse desde un celular o computadora.

Además, la plataforma ofrece dos mecanismos de validación de identidad: reconocimiento facial o preguntas personales. Está disponible en español, quechua y aymara, y permite registrar datos de contacto, consignar una discapacidad para acceder a facilidades el día de la votación y elegir los locales de preferencia mediante un mapa interactivo. Al finalizar el registro, el elector recibe un correo de confirmación.

La recomendación es que coloques en primera opción el local más cercano a tu domicilio.

SE AVANZA

La provincia de Trujillo es la que concentra la mayor cantidad de registros, con 87,920 electores. Le siguen Pacasmayo (1,939), Virú (1,550), Ascope (1,690), Chepén (1,189), Gran Chimú (167), Otuzco (311), Sánchez Carrión (516) y Santiago de Chuco (187).

El equipo de difusión de la Onpe realizó acciones informativas en plazas y puntos de mayor concentración de ciudadanos.

Se explicó paso a paso, de manera presencial y virtual, el procedimiento para realizar el registro de los locales de votación.