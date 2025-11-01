Trujillo tenía en sus territorios vecinales 810 contenedores de polietileno adquiridos por la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) y empresas privadas, pero por factores climáticos como el excesivo sol o por su uso continuo y la acción de inescrupulosos, que prenden fuego a la basura que hay al interior y los depósitos también se queman, hoy solo quedan operativos 416.

Estos contenedores tienen capacidad para recibir 1,100 litros y se han convertido en una gran ayuda para el desarrollo de las actividades de limpieza diaria de la ciudad y erradicar la basura domiciliaria, por lo que su deterioro complica estas labores.

El Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat), tiene 367 contenedores inservibles, incluyendo 13 quemados por personas inescrupulosas y de los 416 contenedores que hay en diferentes puntos del distrito de Trujillo, el 80% está en mal estado (rotos), por lo que la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) compró un lote de 300 de estos equipos para reposición.

Sin embargo, se necesitan al menos unos 200 más para cubrir la demanda en puntos críticos por lo que el Segat solicitó a la MPT la compra de un nuevo lote.

Para recuperar algunos de los contenedores en mal estado o rotos, el personal del Segat debe coserlos para reusarlos, lo que últimamente hicieron con 30 de estos equipos para seguir contribuyendo a la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente de la ciudad.