El alcalde de El Porvenir, Juan Carranza Ventura, informó ayer que el Ejecutivo ha designado en el Presupuesto Institucional Anual 2026 un total de S/ 6,432,000 para la lucha contra la delincuencia en su distrito.

El burgomaestre manifestó que esos recursos serán destinados al mantenimiento de unidades móviles, mejora del sistema de videovigilancia, así como el equipamiento e incremento de personal de serenazgo.

“No se les puede dar tregua a los extorsionadores y las bandas criminales que atemorizan a la población de este distrito y del país”, enfatizó.

Juan Carranza ofreció estas declaraciones durante la ceremonia de juramentación del nuevo jefe de la comisaría de Nicolás Alcázar, capital PNP Kennedy Jeremías Pariona.

La gestión de Carranza recibió este año un presupuesto de S/ 5,397,710 para invertirlo en seguridad ciudadana. Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en lo que va del año ya ha gastado S/4,310,961. Es decir, ha ejecutado el 79%.

El Porvenir es uno de los distritos de Trujillo donde se registra un alto índice de violencia.