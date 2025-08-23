La Red Asistencial La Libertad de EsSalud ejecuta importantes trabajos de mantenimiento y adecuación en áreas estratégicas del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, en beneficio de miles de asegurados de la región.

La gerente de la Red Asistencial La Libertad, doctora Claudia Holguín Armas, destacó que estas intervenciones renuevan los espacios físicos de este nosocomio, el cual tiene más de 70 años de funcionamiento. Además, impactan directamente en la calidad del servicio, la seguridad del paciente y la eficiencia del personal asistencial.

“Uno de los proyectos más relevantes es el mantenimiento del Módulo de Mujer de Emergencia. Allí se mejoró la cobertura estructural, garantizando ambientes funcionales y seguros para madres gestantes y recién nacidos. Además, se han habilitado tres nuevas salas en el área de contingencia de maternidad”, explicó la gerente regional de EsSalud La Libertad.

Detalló que se realizó el mantenimiento integral del centro quirúrgico del Servicio de Cirugía. También se implementaron mejoras en las salas quirúrgicas, para una mejor limpieza y desinfección; y en el ambiente de recuperación postanestésica (URPA), con iluminación adecuada.

Holguín Armas agregó que en el área de hospitalización se renovó por completo la iluminación con tecnología LED, y se optimizaron las instalaciones eléctricas, sanitarias y electromecánica.