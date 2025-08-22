La Red Asistencial de La Libertad de EsSalud y la Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJLL) implementaron un servicio de atención médica integral en la sede institucional del Poder Judicial, ubicada en Natasha Alta.

El objetivo de la alianza es facilitar el acceso a la salud para los trabajadores judiciales y sus familiares, quienes muchas veces enfrentan dificultades para acudir a los centros asistenciales. Ahora podrán atenderse en diversas especialidades sin salir de su centro de labores.

La actividad de lanzamiento de estos servicios contó con la presencia de la doctora Wendy Angulo Angulo, jefa de la Oficina de Coordinación de Prestaciones y Atención Primaria de EsSalud La Libertad, y de la doctora Cecilia León Velásquez, presidenta de la CSJLL.

Por ahora, el servicio médico ofrece atención en medicina interna, urología, salud reproductiva, psicología, nutrición e inmunizaciones. Antes de la consulta, los pacientes pasan por un triaje diferenciado.

La doctora Angulo precisó que las atenciones se realizarán todos los viernes. Se estima que atenderá un promedio estimado de 200 consultas diarias, coordinadas por la Oficina de Bienestar de la corte.