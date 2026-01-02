Un adolescente terminó confesando su presunta participación en el homicidio del periodista Juan Fernando Núñez Guevara, de 45 años. Este crimen ocurrió la tarde del sábado 6 de diciembre de 2025 en la provincia de Pacasmayo.

Según la Policía, el testimonio del menor se logró durante la audiencia del pedido de prisión preventiva. Además, esto constituye un avance relevante en la investigación para esclarecer el asesinato del director del medio digital Kamila TV cuando se dirigía en un vehículo menor junto a su hermano David Núñez por la zona conocida como la curva La Barranca, en plena carretera Panamericana Norte.

Como se conoce, las cámaras de seguridad de algunos negocios, donde se produjo el atentado, registraron cuando dos sicarios que estaban a bordo de una moto lineal interceptaron al también abogado y director de Son D’ Núñez Sonido & Orquesta para dispararle hasta en tres oportunidades. Mientras tanto, David Núñez que iba conduciendo la moto recibió dos impactos de bala.

En su momento, la Policía informó que desde el penal El Milagro se coordinó este hecho de sangre.