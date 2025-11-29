Tras el cierre temporal del Mercado Central de Trujillo, algunos comerciantes de este centro de abastos optaron por ofrecer sus productos en el pasaje San Agustín, sin que ninguna autoridad intentara evitarlo.

Esta situación fue cuestionada por algunos propietarios de los negocios que se encuentran en el lugar, pues la presencia de los comerciantes generó desorden.

“Esto es una muestra de la falta de un trabajo planificado de la municipalidad”, expresó un vendedor formal.