El contador público colegiado Miguel Arancibia Cueva oficializó su candidatura al decanato del Colegio de Contadores Públicos de La Libertad para el periodo 2026-2027, participando con el número 2 en la cédula electoral. Su postulación busca, según indicó, recuperar la eficiencia institucional y fortalecer la confianza de los colegiados en su gremio profesional.

Arancibia Cueva, quien ya cuenta con experiencia en la gestión institucional, sostuvo que su plan de trabajo se centra en tres ejes: transparencia, capacitación continua y atención integral al colegiado y su familia.

“Nuestro objetivo es devolver al colegio su rol protagónico en la sociedad y en la economía regional, garantizando servicios de calidad y rendición de cuentas permanente. Esta no es una promesa, es un compromiso y anteriormente ya lo he demostrado”, afirmó durante la presentación de su candidatura.

Entre sus principales compromisos figuran la implementación de consultorías presenciales gratuitas, la atención médica sin costo para los miembros y sus familiares directos, y la creación de un programa permanente de cursos y diplomados, tanto presenciales como virtuales. Además, propuso mantener la cuota mensual en S/ 8 y ampliar el horario de atención de la institución de 9:00 a.m. a 9:00 p.m., a fin de facilitar los trámites y servicios a los agremiados.

El candidato, decano en seis oportunidades anteriormente, también anunció medidas orientadas a la transparencia y participación, como la habilitación de un buzón de quejas y sugerencias, el envío diario de los flujos de caja al correo electrónico de los colegiados y la publicación periódica de informes financieros. “La transparencia no solo debe ser un discurso, sino una práctica diaria. Queremos que cada contador conozca en qué se invierte cada sol de su aporte”, enfatizó.

La elección del nuevo decano y consejo directivo del Colegio de Contadores Públicos de La Libertad se realizará el 9 de noviembre. Arancibia Cueva hizo un llamado a la participación activa de los miembros del colegio. “Es momento de unir esfuerzos para modernizar nuestra institución, con una gestión cercana, moderna y transparente”, añadió.