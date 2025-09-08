Con el objetivo de contribuir en la lucha contra la anemia, la Municipalidad de El Milagro y la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (ASPAN), organizarán el II Festival del Pan 2025 “Uniendo familias-uniendo ciudades”, en donde maestros panaderos de diferentes regiones del país presentarán variedades de su producto bandera.

En esta nueva edición del Festival del Pan, la Municipalidad de El Milagro y ASPAN presentarán un pan fortificado en base a hígado y sangrecita, preparado con ingredientes locales, con el cual se busca innovar y contribuir en mejorar la alimentación y la salud de los peruanos.

“Hemos unido esfuerzos como municipalidad con ASPAN, porque queremos contribuir con la reducción de los índices de la anemia en la población de nuestro centro poblado y de todo el país. Es por ello que, hemos innovado y producido un pan en base a hígado y sangrecita, que tienen alto valor nutricional. Hemos analizado en un laboratorio certificado este nuevo producto que esperamos se pueda consumir en los programas sociales del Estado”, precisó José Ponce Cueva, alcalde de El Milagro.

El presidente de la Asociación Nacional de Panaderos de La Libertad, Saúl Pérez, maestros panaderos de más de 20 regiones del país han confirmado su participación en esta edición del Festival del Pan que se desarrollará en la Plaza de Armas del centro poblado El Milagro.

“Este 27 y 28 de setiembre tendremos una variedad de panes que se pondrán a la venta y que serán elaborados por maestros panaderos de más de 20 regiones del país. Todos los trujillanos y vecinos milagrenses tendrán la oportunidad de adquirir panes de la costa, sierra y selva”, indicó Pérez Cortez.