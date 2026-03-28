El Gobierno Regional La Libertad avanza en la modernización del nuevo centro de salud Elio Jacobo en Moche, un proyecto que reemplaza al antiguo establecimiento de un solo nivel y que, tras más de 40 años, permitirá mejorar significativamente la atención médica en la zona. La obra ya alcanzó un avance del 31%, y que, actualmente, la infraestructura de cuatro pisos, más un sótano y azotea ya está construida.

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Es así que este edificio se proyecta como el primer centro de salud bajo el modelo de Redes Integradas de Salud (RIS) en el Perú. La inversión se ejecuta mediante el mecanismo de Obras por Impuestos con financiamiento de la empresa Ferreyros S.A., impulsando una intervención que prioriza servicios más integrados y eficientes para la población.

A la fecha, el proyecto presenta un avance del 31% y se encuentra en plena etapa de acabados. Entre los trabajos destacan las instalaciones de agua y alcantarillado, enchapes de porcelanato, conexiones eléctricas, sistemas de aire acondicionado, redes de datos y comunicaciones, mientras se mantiene una supervisión constante para cumplir con el objetivo de inaugurar la obra a finales de julio.

“Estamos frente a un centro de salud que será referente no solo en el norte del país, sino del Perú. Nuestra obra incluye el componente clave de equipamiento que estará a la vanguardia de lo que la salud necesita”, sostuvo el gerente de Promoción de la Inversión Privada, Julio Chumacero.

El nuevo centro de salud Elio Jacobo contará además con dos ascensores con capacidad para 24 personas y traslado de camillas, los cuales serán instalados en junio y pasarán por un periodo de prueba antes de su puesta en funcionamiento.