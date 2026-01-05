El alcalde Mario Reyna informó que en el Presupuesto Institucional de Apertura del 2026, la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) tiene 680 mil soles para subvenciones a instituciones sin fines de lucro y a personas en situación de vulnerabilidad.
Entre los beneficiados están la Compañía de Bomberos Salvadora Trujillo N° 26, que recibirá 120 mil soles durante el año, y la Compañía de Bomberos “Washington State” N° 177, que se le otorgará 60 mil soles.
La Congregación Religiosa Buen Pastor “Hogar de la Niña” y Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados “Hogar San José”, en tanto, se beneficiarán con 36 mil soles cada uno.
La Liga Peruana de Lucha Contra el Cáncer - Filial Trujillo recibirá 30 mil soles y al Instituto Nacional de Bienestar Familiar Hogar “San José” se le otorgará 24 mil soles.
