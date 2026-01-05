Bomberos recibirán apoyo. Además, instituciones sin fines de lucro se beneficiarán.
El alcalde Mario Reyna informó que en el Presupuesto Institucional de Apertura del 2026, la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) tiene 680 mil soles para subvenciones a instituciones sin fines de lucro y a personas en situación de vulnerabilidad.

Entre los beneficiados están la Compañía de Bomberos Salvadora Trujillo N° 26, que recibirá 120 mil soles durante el año, y la Compañía de Bomberos “Washington State” N° 177, que se le otorgará 60 mil soles.

La Congregación Religiosa Buen Pastor “Hogar de la Niña” y Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados “Hogar San José”, en tanto, se beneficiarán con 36 mil soles cada uno.

La Liga Peruana de Lucha Contra el Cáncer - Filial Trujillo recibirá 30 mil soles y al Instituto Nacional de Bienestar Familiar Hogar “San José” se le otorgará 24 mil soles.

