El alcalde Mario Reyna informó que en el Presupuesto Institucional de Apertura del 2026, la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) tiene 680 mil soles para subvenciones a instituciones sin fines de lucro y a personas en situación de vulnerabilidad.

Entre los beneficiados están la Compañía de Bomberos Salvadora Trujillo N° 26, que recibirá 120 mil soles durante el año, y la Compañía de Bomberos “Washington State” N° 177, que se le otorgará 60 mil soles.

La Congregación Religiosa Buen Pastor “Hogar de la Niña” y Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados “Hogar San José”, en tanto, se beneficiarán con 36 mil soles cada uno.

La Liga Peruana de Lucha Contra el Cáncer - Filial Trujillo recibirá 30 mil soles y al Instituto Nacional de Bienestar Familiar Hogar “San José” se le otorgará 24 mil soles.