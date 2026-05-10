La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) realizará su I Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2026, el 30 de este mes, a las 4 p.m., en el auditorio Teófilo Álvarez (exConcha Acústica).

Los interesados en participar podrán inscribirse a través de mesa de partes o mediante un link que se insertará oportunamente en el portal de la MPT.

En esta primera audiencia, el burgomaestre de la ciudad, Mario Reyna Rodríguez, y funcionarios de diversas gerencias y subgerencias harán un recuento de los avances de gestión en este primer trimestre de 2026 y sus perspectivas al cierre de año.

Entre otros temas que se abordarán, figuran: nivel de ejecución presupuestal para el cumplimiento del Plan Operativo Institucional (POI), por temáticas, como programas sociales, Gestión de Riesgos de Desastres, Seguridad Ciudadana, Obras Públicas, entre otros.

Igualmente, planes para mejorar la gestión y la calidad de los servicios públicos específicos, así como los avances, dificultades y lecciones aprendidas en su ejecución. También la adopción de políticas públicas locales y el avance en su implementación, disposiciones municipales de relevancia e impacto en la ciudadanía, así como adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios.

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