Sedalib confirmó ayer que nueve distritos de la provincia de Trujillo se quedarán sin servicio de agua potable entre el 29 de setiembre y el 12 de octubre, debido a trabajos de mantenimiento en la planta de tratamiento del Proyecto Especial Chavimochic (PECh), entidad que vende el líquido a la referida compañía.

La empresa de agua potable y alcantarillado precisó que los distritos afectados serán la capital de la provincia, Víctor Larco Herrera, Moche, Salaverry, La Esperanza, Florencia de Mora, El Porvenir, Alto Trujillo y Huanchaco (El Milagro).

Sin embargo, Sedalib precisó que el desabastecimiento será entre esas fechas y no todos los días necesariamente, así como tampoco las 24 horas. “Dependerá de la jurisdicción”, señaló.

A SECAS

El gerente de Operaciones y Mantenimiento de la EPS, Fernando Alfaro Jiménez, precisó en conferencia de prensa que la primera etapa de la restricción, que se extenderá por diez días, será de carácter parcial. La planta de Chavimochic reducirá su capacidad de dotación al 50% del suministro habitual. “Del 29 de septiembre al 8 de octubre vamos a tener abastecimiento interdiario,” explicó Alfaro.

“Esta modalidad de servicio en baja presión afectará a sectores clave como La Esperanza, El Porvenir, Alto Trujillo, el centro cívico de Trujillo y otras áreas como El Bosque, Santo Dominguito, Aranjuez, además de los distritos de Moche, playa Las Delicias y El Milagro”, puntualizó.

La situación se complicará, añadió el gerente, durante los días 9, 10 y 11 de octubre, “cuando se producirá un recorte total del 100% del servicio en todas las zonas mencionadas. “El día 12 [de octubre] se irá recuperando el almacenamiento para iniciar el restablecimiento,” acotó el funcionario.

RESPUESTA

Frente a este escenario, para mitigar el impacto del desabastecimiento, especialmente durante el corte total, Sedalib ha anunciado un plan de contingencia. “La empresa dispondrá de 20 vehículos cisterna que se encargarán de la distribución de agua potable en los diferentes distritos afectados”, señaló.

Agregó que también se entregará el líquido “de forma gratuita” en los ocho pozos de abastecimiento que tiene distribuidos en distintos puntos de la provincia de Trujillo.