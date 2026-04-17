La modernización integral del Centro de Salud Elio Jacobo, ubicado en la campiña de Moche, avanza de manera sostenida y ya ha ingresado a su décimo mes de ejecución. Este establecimiento, considerado el primer modelo RIS (Red Integrada de Salud) del Perú, tiene prevista su inauguración para julio próximo.

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Así lo informó la gobernadora regional de La Libertad, Joana Cabrera Pimentel, tras realizar una visita de supervisión junto a pobladores y personal especializado del centro.

Durante el recorrido, la autoridad regional inspeccionó los cuatro niveles del moderno edificio, el cual contará con mobiliario completo y equipamiento de alta tecnología. La obra, ejecutada bajo la modalidad de Obras por Impuestos por el Gobierno Regional de La Libertad y financiada por la empresa Ferreyros, presenta un avance del 98.3% en su estructura, destacando la culminación de componentes clave como las estructuras metálicas.

“Estamos frente a un centro de salud moderno que marca un cambio importante en la atención a nivel nacional. A nivel de país, las estructuras antiguas no cuentan con lo que nosotros estamos implementando, estamos cambiando ello en beneficio de nuestra población”, expresó.

En cuanto al desarrollo técnico del proyecto, actualmente se ejecutan trabajos en las áreas de arquitectura, instalaciones sanitarias, eléctricas, mecánicas y de comunicaciones, alcanzando un avance acumulado del 40% en estas partidas. La infraestructura contempla un sótano, cuatro pisos y azotea, donde se han distribuido ambientes como almacenes, cadena de frío, consultorios externos, farmacia, módulo de tuberculosis y laboratorios, entre otros.

La obra, que demanda una inversión superior a los S/ 27 millones, beneficiará directamente a más de 10 mil pobladores de la zona, con proyección a ampliar su cobertura.

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