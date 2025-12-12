La paralización de los trabajos de reforzamiento con enrocado en las playas de Buenos Aires, Las Delicias y Huanchaco, en la provincia de Trujillo —a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)— ha dejado al desnudo las graves consecuencias de la rotación permanente de personal y la ineptitud de funcionarios de llevar adelante los procesos con el rigor que la urgencia demanda. A pesar de que estas playas fueron declaradas zona de interés nacional para obras de recuperación costera, y que existía un expediente técnico aprobado para la ejecución del enrocado, el proceso de convocatoria ha sido declarado desierto en dos oportunidades.

Para los vecinos y autoridades locales, la negligencia se ha traducido en un daño tangible e inmediato: más de 2 500 familias, según reportes recientes, viven hoy bajo riesgo por la pérdida progresiva de playa y el avance imparable del mar. A ello se suma la destrucción de la franja costera que antes protegía viviendas, infraestructura turística y turístico-pesquera, con impactos ya evidentes en la seguridad y el sustento de cientos de hogares.

La representante del Frente Cívico de Víctor Larco, María Cortavitarte, denunció con dureza la responsabilidad del MTC. “Lamentablemente el Ministerio de Transportes se han paseado con todos nosotros por las tres playas… esos pequeños inicios de la obra ya se lo llevó el mar”. En su opinión, el Estado —a través del MTC— debió preparar debidamente las fichas técnicas, realizar filtros estrictos a las empresas postulantes y obtener los permisos de la marina. Todo ello, sostuvo, no se hizo, y ahora los pueblos costeños pagan las consecuencias.

Finalmente, la dirigente advirtió que la persistente rotación del personal y la falta de compromiso institucional están condenando al olvido a comunidades enteras: “Huanchaco su situación es crítica —y— en Buenos Aires nos estamos uniendo cada día más porque no hacen nada por nosotros”. Con ello resume el sentir de miles de pobladores que esperan —una vez más— respuestas concretas, eficacia en la administración pública, y sobre todo, el cese de promesas vacías.