El pastor evangélico Raul Aldana Dioses será la carta de Fuerza Popular (FP) para la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) en las elecciones del 4 de octubre.

La información fue confirmada a este Diario por el mismo aspirante y el coordinador regional del partido naranja en La Libertad, Carlos Tay Dávalos.

RESPALDO

La candidatura de Raul Aldana se decidió en los comicios primarios celebrados el 24 de mayo. El militante de FP integró la lista N° 1, que se impuso a la 2.

Dijo que una de sus prioridades será devolverle a Trujillo la seguridad ciudadana. “Vamos a hacer todas las gestiones para que nuestra ciudad sea pacificada. No vamos a dejar de lado la infraestructura u otros temas como el turismo, pero tenemos que hacer retroceder a la delincuencia para también poder hablar de pistas y demás necesidades que enfrentamos”, expresó.

De acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Aldana Dioses presentó una solicitud de afiliación al Partido Aprista Peruano (PAP) en octubre de 2024, el mismo día que también pidió inscribirse a Fuerza Popular ante el ente electoral.

Sin embargo, el ahora aspirante al sillón edil de Trujillo aseguró que su inscripción al PAP “no procedió”, pues ya pertenecía a las filas de Fuerza Popular. “He tenido roce con diferentes personalidades políticas, pero no he sido militante aprista”, aseveró.

CONFIANZA

A su turno, Carlos Tay destacó el lado humano del pastor evangélico y afirmó que se trata de “una persona con los valores bien puestos”.

“Queremos caras nuevas y con integridad. Apostamos por él y confiamos en que vamos a ganar la alcaldía”, agregó.

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