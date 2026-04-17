Un pescador de 50 años perdió la vida luego de ser atacado la mañana de este viernes por una jauría de perros cuando se encontraba realizando su faena en la playa El Charco, en el distrito de Santiago de Cao, en la provincia liberteña de Ascope. El occiso, que ha sido identificado como Luis Portales García, fue encontrado por pobladores de la zona y estaba completamente desfigurado.

TRAGEDIA

Fueron moradores de la jurisdicción que se percataron de la presencia del cadáver a orillas del mencionado balneario y que presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo. Según las primeras informaciones, habrían sido 12 perros que se ensañaron con el padre de familia cuando salía de la playa jalando sus redes.

Los familiares, amigos y vecinos también llegaron hasta el lugar y exigieron que se atrape a los canes que paran deambulando. Asimismo, indicaron que estos animales ya habían atacado el último jueves a otro pescador identificado como Juan Carlos Ríos Amaya, de 37 años, quien se encuentra grave en un hospital de Trujillo para ser intervenido quirúrgicamente.

Video: Gerson Ramírez

“Recibimos la comunicación que un pescador había sufrido un ataque por una jauría de perros. El poblador está fallecido”, indicó Juan Montero, jefe de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao.

Video: Gerson Ramírez

Respecto a la situación de los animales, dijo que se tomarán acciones con el Ministerio de Salud (Minsa). “Los canes todavía están sueltos y estamos coordinando con el Minsa, Policía y municipalidad para ver las acciones que corresponden”, remarcó.

JUSTICIA

Familiares de Portales García, quien era conocido de cariño como “Conano”, lamentaron esta tragedia y exigieron que se sacrifique a los canes. “Nosotros pedimos justicia. Esta es la segunda vez que atacan y matan. No queremos otra muerte más y pedimos que sacrifiquen a los animales”, indicó un pariente.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad