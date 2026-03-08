José Luna Gálvez, candidato a la presidencia de la República por Podemos Perú, estuvo ayer en Trujillo junto a Daniel Urresti, quien sería el ministro del Interior en un eventual gobierno suyo. Ambos aseguraron que de obtener, este 12 de abril, el respaldo del pueblo en las urnas, desde el 28 de julio pondrán en marcha un plan para luchar contra la inseguridad ciudadana y ese piloto se ejecutaría con prioridad en las regiones La Libertad y Lima.

De acuerdo a lo precisado por José Luna el denominado “Plan Urresti” demandará una inversión de S/ 5 mil millones anuales y dijo que tiene la fórmula para que su proyecto tenga el éxito esperado.

PILARES

Daniel Urresti, quien ya ha sido ministro del Interior, fue el encargado de explicar a mayor detalle el plan y dijo que consta de cuatro pilares fundamentales.

Como primer punto mencionó que se incrementará el patrullaje policial para que haya presencia permanente de agentes en las calles, especialmente en barrios con altos índices delictivos.

“Vamos a completar los 50 mil policías que faltan comprando 20 francos y llamando a los licenciados de las Fuerzas Armadas. Se formarán como policías mediante una currícula especial. Durante un año estarán en la escuela y los otros dos llevarán cursos no presenciales”, comentó.

En segundo lugar se invertirá en infraestructura para la Policía. “Vamos a sanear los terrenos para poder ejecutar obras y en Trujillo se construirá un complejo policial en los que estarán los operadores de justicia como Fiscalía y Poder Judicial para actuar en casos de flagrancia”, indicó.

LOGÍSTICA

Daniel Urresti señaló como el pilar tres a la logística para la Policía y el cuarto eje es la tecnología. “Todos los policías tendrán chalecos antibalas, armas adecuadas, equipos de comunicación”, resaltó.