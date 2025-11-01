Padres de familia del colegio nacional San Juan, en Trujillo, hicieron ayer un plantón en los exteriores del plantel para evitar que se retire el mobiliario escolar que fue entregado días atrás.

“No se lleven las carpetas, no se lleven las carpetas”, expresaron los manifestantes en la puerta principal del centenario centro educativo.

Según el Consorcio del Norte, las 282 mesas y 675 sillas de madera solo fueron dejadas en custodia en el referido colegio tras ser adquiridas por el Gobierno Regional de La Libertad, debido a que no se cuenta con un almacén apropiado para su cuidado.