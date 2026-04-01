Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Trujillo logró la desarticulación de la banda criminal “Los Cocineros de los Portales”, dedicada a la producción y comercialización de drogas sintéticas que ponían en grave peligro la salud pública.

Tras un trabajo de inteligencia articulado con la comisaría de Nicolás Alcázar y del Área Antidrogas (Areandro), se intervino un laboratorio clandestino en la urbanización Los Portales, en Trujillo, donde se incautaron más de 80 tabletas de éxtasis, bolsas con Tusi y clorhidrato de cocaína, además de detener a ocho integrantes de la banda criminal.

La acción policial, dirigida por investigadores especializados en drogas y respaldada por la Fiscalía Antidrogas, constituye un golpe estratégico contra el crimen organizado, indicó la PNP.